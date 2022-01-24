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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.12’de, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.01.2022 - 13:36 |
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.12’de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Oia köyüne yalnızca 4 kilometre mesafede.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre saat 13.12’de, merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ege Denizinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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