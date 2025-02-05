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Ege Denizi beşik gibi! Günlerdir süren depremler paniğe neden oldu

05.02.2025 - 22:40Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi beşik gibi! Günlerdir süren depremler paniğe neden oldu

Ege Denizi'nde resmen deprem fırtınası yaşanıyor. Günlerdir bitmeyen depremler paniğe neden oldu. Bölge halkı tedirgin ve tsunami korkusu yaşanıyor. AFAD 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde saat 20.47 sularında 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve paniğe neden oldu.

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