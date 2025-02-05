Ege Denizi beşik gibi! Günlerdir süren depremler paniğe neden oldu

Ege Denizi'nde, saat 22.09'da, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde saat 20.47 sularında 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve paniğe neden oldu.