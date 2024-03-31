Ege Bölgesi seçim sonuçları! İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Denizli...

Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar gazetevatan.com'da















