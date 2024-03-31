Ege Bölgesi seçim sonuçları! İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Denizli...
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimde heyecan dorukta. Bu seçimde merak edilen bölgelerden biri de Ege Bölgesi. İşte İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak'ta seçim sonuçları...
31.03.2024 - 20:33 |
Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
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