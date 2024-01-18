Efootball sunucu bakımı ne zaman bitecek 2024 18 Ocak? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitiyor, PES 2024 bakımı ne zaman bitecek?

Efootball 2023 için 2.3.2 sürümü ile sunucular bakıma girdi. Oyunda gerekli hataların giderilmesi ve verilerin taşınması amacıyla yapılan sunucu bakımı KONAMİ tarafından gerçekleştiriliyor. Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini merak ediliyor. Peki, PES 2024 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitiyor?

EFOOTBALL 2024 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman biteceği henüz belli olmadı. Konami tarafından da bir açıklama gelmedi.

Geliştirici ekip Konami, Efootball 2024 Mobile'ı sunucu bakımına soktu. eFootball Mobile 2021'in sunucu bakımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü hatırlaması, Efootball 2024 Mobile oyuncularını endişelendirdi.

Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek, Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitiyor? PES sunucu bakımı ne zaman bitecek 2024?