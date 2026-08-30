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Edirne'nin büyüleyici gün batımı: Türk Bayrağı ile birleşen kızıl tonlar...

30.08.2026 - 07:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'nin büyüleyici gün batımı: Türk Bayrağı ile birleşen kızıl tonlar...

Edirne'de Buçuktepe'de dalgalanan Türk bayrağı, gün batımının kızıl tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Edirne'nin önemli noktalarından Buçuktepe'de gün batımı sırasında gökyüzü kızıl renge büründü. Tepede dalgalanan Türk bayrağı ise gün batımı manzarasına ayrı bir güzellik kattı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda bayrağın gökyüzündeki silüeti, ortaya izleyenleri etkileyen eşsiz bir görüntü çıkardı.
Gün biterken geriye, Ay Yıldız'ın gölgesinde büyüleyici bir Edirne manzarası kaldı.

 

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