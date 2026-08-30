Yüzyıllara direndi, duyarsızlığa yenildi! 700 yıllık tarih karalama duvarına döndü

3

Bir yandan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları için gün sayan tarihi kule bir yandan da duyarsız vatandaşların hedefi haline geldi. Kuleyi ziyaret eden bazı vatandaşlar, duyarsız kişilerce kulenin adeta karalama duvarı gibi kullanılmasına tepki gösterdi. Bir saray kulesi olarak dönemin zengin kişisi tarafından 3 katlı olarak yapılan tarihi kuleye, makaralı asansörle çıkılırken, zamana direnen tarihi kulenin duvarlarındaki manzarayı görenleri üzüyor.