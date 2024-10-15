Edirne'de yolu şaşıran şahıs beline sardığı esrar ile yakalandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaya olarak hareket eden bir Türk vatandaşı, küçük araçlar peronundan geçmek isterken yolunu kaybedince "giden tır" güzergah noktasına geldi. Gümrük memuruna önündeki bir yayanın kendisini iyi yönlendiremediğini ve Türkiye'ye devam etmek için pasaport kontrolünden geçecek yer aradığını belirtti.

Vatandaşın davranışı Bulgar gümrük görevlilerini şüphelendirdi. Gümrük memurlarının üst araması yapması sırasında, bel bölgesindeki iki elastik kemerin altında, yeşil çimen renginde kütleli üç şeffaf vakum torbasının gizlendiği tespit edildi. Esrara karşı reaksiyon gösteren bir saha uyuşturucu testi yapıldı. Toplam brüt ağırlığı 1 kilo 620 kilogram olan üç paket ortaya çıktı.

Yakalanan esrara el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığının denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.