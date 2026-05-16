Edirne'de 'tutmaz' denilen tarlaya diktiler! Verim patladı, her geçen gün artıyor

16.05.2026 - 17:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde daha önce otlarla kaplı ve verimsiz durumda bulunan araziler, şimdi mor renge bürünen lavanta tarlalarına dönüştü.

İlçeye bağlı farklı bölgelerde gerçekleştirilen lavanta ekimleri hem görüntüsü hem de üretim potansiyeliyle dikkat çekmeye başladı. Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Kooperatifi tarafından 6 farklı bölgede gerçekleştirilen lavanta üretiminde, tarlaların artık verim vermeye başladığı belirtildi.

Tarıma kazandırılan kıraç arazilerde yetişen lavantaların bölge ekonomisine katkı sağlaması hedeflenirken, mor tarlaların ilerleyen süreçte fotoğraf tutkunları ve ziyaretçiler için de cazibe merkezi olması bekleniyor.

Kooperatif yetkilileri, kadın emeğiyle yürütülen üretim çalışmalarının her geçen yıl büyüdüğünü ifade ederek, verimsiz görülen arazilerin üretime kazandırılmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

