GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo

Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo

30.08.2025 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat YAYIN/EDİRNE, (DHA)

Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Yaylaköyü açıklarında avlanan amatör balıkçıların ağına 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığında benekli köpek balığı takıldı.

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili'nden tekne ile Saros Körfezi'ne açıldı.

İLGİLİ HABER

Türkiye'de en büyüğü Samsun'a açıldı: Tüm Karadeniz'e hayırlı olsun
Türkiye'de en büyüğü Samsun'a açıldı: Tüm Karadeniz'e hayırlı olsun

Oltasını denize atan Kahraman Koyuncu, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti. Koyuncu, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için yaklaşık 20 dakika mücadele etti. Yakalanıp, tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğunu fark edildi. Yaklaşık 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığındaki balık, yeniden denize bırakıldı. Balığın yakalanma anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Güncel Haberler

    Bartın'da festival coşkusu! En iyi keşkek için yarıştılar
    #Gündem

    Bartın'da festival coşkusu! En iyi keşkek için yarıştılar

    Balıkesir'de orman yangını
    #Gündem

    Balıkesir'de orman yangını

    Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo
    #Gündem

    Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo