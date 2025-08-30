Edirne'de tesadüfen yakalandı! 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo

Haberin Devamı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili'nden tekne ile Saros Körfezi'ne açıldı.

Oltasını denize atan Kahraman Koyuncu, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti. Koyuncu, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için yaklaşık 20 dakika mücadele etti. Yakalanıp, tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğunu fark edildi. Yaklaşık 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığındaki balık, yeniden denize bırakıldı. Balığın yakalanma anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.