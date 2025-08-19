Edirne'de tarih yeniden canlanıyor! Temeli atıldı

Haberin Devamı

Edirne’de Sultan 2’nci Murat Han tarafından yaptırılan Muradiye Camii Mevlevihanesi yeniden ihya ediliyor. Edirne Valiliği tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri kapsamında 24 Nisan’da temeli atılan tarihi yapıda çalışmalar devam ediyor.

Konya’daki Mevlevihane’den sonra inşa edilen ve Balkanlar için büyük önem taşıyan tarihi yapının tamamlandığında Edirne’nin önemli turizm yerlerinden biri olması hedefleniyor. Selimiye Camii ile Muradiye arasında yapılacak düzenlemelerle bölgenin turizm potansiyelinin artırılması planlanıyor.





"Eski ihtişamlı günlerine kavuşturacağız"



Edirne Valisi Yunus Sezer, Muradiye Mevlevihanesi'nin eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacağını belirterek, "Muradiye Mevlevihanesi, 500 yıl boyunca Edirne’ye ve Balkanlar’a hizmet etmiş önemli bir merkezdi. Bu yılın büyük bölümünde çalışmaları tamamlayacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında ise açılışını yapmayı planlıyoruz. Semazenlerimizin gösterileriyle birlikte burayı eski ihtişamlı günlerine kavuşturacağız. Burası sadece Edirne için değil, Balkanlar için de manevi anlamda çok kıymetli bir mekân olacak" dedi.