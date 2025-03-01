GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı

Edirne'de ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı

01.03.2025 - 14:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'de ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı

Edirne’de dededen toruna süregelen gelenek olan davulcuların mesaisi başladı.

11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuru davulcuların vatandaşları uyandırmasıyla başladı. Ramazan ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

Edirnede ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk sahuru Müslümanlar tarafından yapıldı. Ramazan ayında deden toruna devam eden geleneği yaşatan davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

Edirnede ramazan davulcuları ilk mesaisinde: Baba - oğlu vatandaşları manilerle uyandırdı

Edirne’de dededen toruna geçen davulculuk mesleğini her mübarek Ramazan ayında heyecan ve büyük bir mutlulukla yaptıklarını belirten Edirneli vatandaşlardan Fahrettin Zurnacı, davulculuk mesleğini gelecek nesillere aktarmak için oğlu Alper Zurnacı ile beraber vatandaşları sahura maniler eşliğinde sahura kaldırdıklarını belirtti.

Ayrıca, Zurnacı, 35 senedir her Ramazanda davulculuk yaptığını ifade ederek, Ramazan'ın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Güncel Haberler

AKINCI, ASELSAN'ın radarıyla başarıyla uçtu
#Ekonomi

AKINCI, ASELSAN'ın radarıyla başarıyla uçtu

Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefi için yeni bir aşamaya geçildi
#Gündem

Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefi için yeni bir aşamaya geçildi

Görüşme isteğini reddeden kadına kezzaplı saldırı! 'Sesimi duyun, gözlerimden kan geliyor'
#Gündem

Görüşme isteğini reddeden kadına kezzaplı saldırı! 'Sesimi duyun, gözlerimden kan geliyor'