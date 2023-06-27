Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde orman yangınlarının arttığının gözlendiği, son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan olumsuz hava şartlarının oluştuğu belirtildi. Açıklamada, "6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 28 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

Edirne İli sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Orman üretiminde çalışanlar, tarım-hayvancılık-arıcılık vb. zirai faaliyetlerde bulunanlar bu yasaktan muaftır.

Edirne İli mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.