Edirne'de bir çocuk gökyüzünde İstiklal Marşı'nı okudu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Zeynep Beren, hafta sonu tatili için dün ailesiyle birlikte Erikli köyü sahiline geldi. Beren, ailesinin de onayıyla paramotor pilotu Yılmaz Özkaya ile birlikte Saros Körfezi semalarında uçuş gerçekleştirdi. Zeynep Beren, yerden yaklaşık 200 metre yükseklikte gerçekleşen uçuş sırasında İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. O anlar, Özkaya tarafından kamerayla kaydedildi. İkili yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından yere indi.

Yılmaz Özkaya, Zeynep Beren’in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu belirterek, “Kendisi uçuştan önce bana gökyüzünde İstiklal Marşı’nı ezbere okumak istediğini söyledi. Bende bu isteğini kırmadım. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe ulaştığımızda kendisi İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Ben de o anları kameraya kaydettim. Benim içinde unutulmaz ve keyifli bir uçuş oldu. Kendisine hayatta başarılar diliyorum” dedi. Zeynep Beren de uçuştan büyük keyif aldığını söyledi. (DHA)