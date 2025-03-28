Edirne'de 2 müstakil ev alev alev yandı
28.03.2025 - 07:59Güncellenme Tarihi:
Edirne'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta H.Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.