Edirne Valiliği duyurdu! Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kıymetli Edirneliler, ilimizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar 12 Ocak 2025 tarihi itibariyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.