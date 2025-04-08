Edirne polisinden kan bağışına büyük destek

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde hem toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik çerçevesinde polis memurları, kan bağışında bulundu. Kan bağışına yoğun ilgi gösteren emniyet mensupları, ihtiyaç sahiplerine umut olmak için sıraya girdi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında kurulan alanda kan bağışında bulunan personelleri ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bu anlamlı etkinliğe desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Karaburun, Polis Haftası çerçevesinde düzenlenen bu etkinliğe vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kızılay’a kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirten Karaburun, personelin kan bağışına desteğinin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Müdür Karaburun, nice 180 yıl daha aziz Türk milletinin emrinde olmaya devam edeceklerini belirtti.



Aldıkları bayrağı her geçen gün daha ileriye taşıma azmi ve kararlılığında olacaklarını aktaran Müdür Karaburun, "Bu millete bu devlete bu bayrağa bıkmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir noktada yorulmak ve durmak yok, suçluya, suça hiçbir noktada taviz vermeyeceğiz. Halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz. Canımızla kanımızla milletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.