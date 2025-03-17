Edirne beyaz peyniri, AB coğrafi işaretiyle dünya pazarına açılıyor

Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne beyaz peynirinin AB nezdinde coğrafi işaret alması için ocak ayında başvuru yapıldığını ifade etti.

Peynirin ETSO'nun girişimleriyle 2007 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anımsatan Irmak, söz konusu tescildeki bazı eksiklikleri de düzelttirdiklerini dile getirdi.

Yapılan düzeltme çalışmalarının ardından AB coğrafi işaret tescili için hazırlıkları tamamlayıp başvuruda bulunulduğunu anlatan Irmak, "Orada dosyamız kabul edildi. Edirne beyaz peynirinin AB coğrafi işareti almasını çok önemsiyoruz." dedi.

Irmak, AB coğrafi işaretinin Edirne beyaz peynirinin uluslararası tanınırlığını artıracağını vurguladı.

Edirne'nin geleneksel peynirinin bilinirliğinin artmasının pek çok avantaj sağlayacağını belirten Irmak, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret turizm açısında çok önemli. Türkiye'ye gelen turistler AB coğrafi işaret haritasına bakıyor. Edirne beyaz peynirini bu listede görecek olan turistler rotayı takip ederek kente gelecekler. Bu durum kent turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak. Edirne peyniri dünyaya açılacak. Edirne beyaz peynirinin başka bir yerde üretilme durumu ortadan kalkacak. Artık buna mani olacak gücümüz var."