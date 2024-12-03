Eczacılardan sahte ilaç uyarısı! 5 yıl içerisinde yüzde 60 arttı, marketlerden almayın

Eczacılar, denetimsiz şekilde marketlerde veya internet ortamlarında satılan gıda takviyeleri, vitaminler ve bitkisel ürünlerin sahte olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu...

‘SİNİR HASARINA YOL AÇABİLİR’

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney: Çok net, çok ciddi bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıyayız. Genellikle arkadaş tavsiyesi veya internet yorumlarıyla temin edilen bu ürünler çok ama çok olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabilir. Örneğin bazı vitaminler uzun süre yüksek doz alımında sinir hasarına yol açabilir. Bir başka vitamin, vücutta birikebilir ve aşırı doz alındığında vitamin zehirlenmesine neden olabilir. Spor salonlarında protein tozlarının kontrolsüzce kullanıldığını görüyoruz. Bu ürünlerin uygun olmayan kullanımları kemik sağlığını olumsuz etkiler, osteoporoz riskini artırır. Benzer şekilde zayıflama takviyelerinin bilinçsizce kullanımı kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, mide krampları, uyku bozuklukları gibi pek çok istenmeyen etkiye neden olabilir.

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‘HER YIL 100 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kontrollerin az olduğu Afrika’da neredeyse her 10 ilaçtan 7’si sahte. Uzmanlar, sahte ilaçların her yıl dünyada yüz bin kişinin hayata erken veda etmesine neden olduğu belirtiyor. Dünyada sahte ilaç trafiğinin cirosu 200 milyar dolara ulaştı. Sahte ilaçlar dünyada son 5 yıl içinde yüzde 60 arttı. Marketlerden, benzinlikten, pazarlardan, internetten ilaç alınmamalı. Bu tür ortamlarda satılan ilaçların çoğu sahte. Eczanelerimizde asla sahte ve kaçak ilaç bulunmaz. Sahte ilaçların çoğalmasının bir nedeni de ilaç yokları. İlaç bulunmadığı veya ‘yoka’ girdiği zaman yerini sahte ve kaçak ilaç alacaktır. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaç olduğu gibi en zararlı ilaçtır.