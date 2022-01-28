Ece Erken'in eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun katilinin kimliÄŸi belli oldu! Emniyet duyurdu, Ali Yasak detayÄ±...

Ece Erken'in eÅŸi ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÃ¶neticisi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, gece saatlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay BakÄ±rkÃ¶y, YeÅŸilkÃ¶y Mahallesi'nde saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. CÃ¼mbÃ¼ÅŸ Sokak'ta bir BalÄ±k restoranÄ±nda bulunan BeÅŸiktaÅŸ eski yÃ¶neticisi avukat Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. 4 el ateÅŸ edilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kanlar iÃ§inde kalan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, yanÄ±nda bulunan ÅŸofÃ¶rÃ¼ ise yaralandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenler olay sonrasÄ± kaÃ§arken durum polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine Haber verildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralanan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ne ilk mÃ¼dahaleyi yaparak yakÄ±nda bulunan Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

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Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Restoran ve Ã§evresinde gÃ¼venlik kameralarÄ± incelemeye alÄ±nÄ±rken olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun 34 BJK 606 plakalÄ± aracÄ±nÄ±n ise restoran Ã¶nÃ¼nde park halinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.





EMNÄ°YET CÄ°NAYETÄ°N DETAYLARINI AÃ‡IKLADI

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, olayla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada olayÄ±n bazÄ± detaylarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiÄŸi ifadede, gayrimenkul satÄ±ÅŸÄ± nedeniyle GÃ¶khan Karakan ile arasÄ±nda 65 bin liralÄ±k alacak verecek meselesi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, GÃ¶khan Karakan ile aralarÄ±nda 1 milyon 480 bin liralÄ±k gayrimenkul satÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu ve kendisinin aynÄ± gayrimenkulÃ¼ 1 milyon 600 bin liraya satmasÄ± Ã¼zerine GÃ¶khan Karakan'Ä±n kendisinden 100 bin lira daha istediÄŸini sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine aralarÄ±nda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k sonrasÄ± Karakan'Ä±n kendisini, "O zaman aÄŸabeylerimi gÃ¶nderirim" dediÄŸini kaydetti.





65 BÄ°N TL'LÄ°K ALACAK-VERECEK MESELESÄ°

HakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan kiÅŸilerden Seccad YeÅŸil'in de kendisini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'Ä±n (Drej Ali) yeÄŸeni olarak tanÄ±tan Kadir Yasak'Ä±n Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±yla MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile kafeye gittiklerini sÃ¶yledi. YapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede 65 bin liraya anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Malgaz, MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kendisine yazÄ±lÄ± bir belge olmadan parayÄ± vermemesini sÃ¶ylediÄŸini ifade etti. Bunun Ã¼zerine Seccad YeÅŸil'in MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu arayarak tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Malgaz, GÃ¶khan Karakan'Ä±n da kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Karakan'a parayÄ± MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'ndan almasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini ifade etti. Malgaz, MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun dÃ¼n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yledi.





KATÄ°LÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° BELLÄ° OLDU

Ã–te yandan aÃ§Ä±klamada, "Olaya iliÅŸkin olay yeri Cunda BalÄ±k Restaurant isimli iÅŸ yerinden temin edilen gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n yapÄ±lan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad YeÅŸil, Serkan Dakman ve UÄŸur Can Bilge isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n olay yerinde olduklarÄ± ve Kadir Yasak isimli ÅŸahsÄ±n ateÅŸli silah kullanarak Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Kasten Ã–ldÃ¼rÃ¼lmesine ve Murat Bilmez isimli ÅŸahsÄ±n Kasten YaralanmasÄ± olayÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tespit edilmiÅŸtir" denildi.





OTOPSÄ° Ä°ÅžLEMÄ° YAPILDI, CENAZE RÄ°ZE'YE GÃ–NDERÄ°LDÄ°

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesi Adli TÄ±p Kurumuâ€™nda yapÄ±lan otopsi iÅŸleminin ardÄ±ndan ailesine teslim edildi.

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n eski yÃ¶neticilerinden de olan avukat Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesini teslim almak iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuâ€™na aÄŸabeyi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ve Ã§ok sayÄ±da iÅŸ arkadaÅŸÄ± geldi.

Avukat MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesi Adli TÄ±p Kurumuâ€™dan aÄŸabeyi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu tarafÄ±ndan alÄ±narak Ä°stanbul HavalimanÄ± Kargo Terminaliâ€™ne getirildi. MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesi TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n tarifeli seferiyle saat 22.45â€™te Trabzonâ€™a gÃ¶nderildi. Buradan karayoluyla Rizeâ€™ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun cenazesi yarÄ±n topraÄŸa verilecek

FÄ°KRET ORMAN DA MEKANDAYDI

Ã–te yandan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski baÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n saldÄ±rÄ±dan birkaÃ§ saat Ã¶nce aynÄ± mekanda olduÄŸu ve merhum Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Fikret Orman'Ä±n, merhum Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile siyah beyazlÄ± ekibin geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerine iliÅŸkin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÃ¶z konusu toplantÄ± sonrasÄ±nda Amerika'ya uÃ§aÄŸÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce mekandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â FÄ°KRET ORMAN: YERÄ° DOLDURULAMAZ BÄ°R ARKADAÅžIMDI

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin HÃ¼rriyet Gazetesi BeÅŸiktaÅŸ Muhabiri Ä°smail Er'e konuÅŸan Fikret Orman, yÃ¶netici arkadaÅŸlarÄ±yla birlilkte evinde Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "KardeÅŸimi kaybettim. Can dostumdu. Yeri doldurulmaz bir arkadaÅŸÄ±mdÄ±." ifadelerini kullandÄ±.





SALDIRI SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± yaÅŸananlar bir vatandaÅŸÄ±n Ã§ektiÄŸi cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.





BEÅžÄ°KTAÅž'TAN AÃ‡IKLAMA

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan resmi bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"Eski YÃ¶netim Kurulu Ãœyelerimizden Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun vefat ettiÄŸini derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Merhuma Allahâ€™tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve camiamÄ±za baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

BEÅžÄ°KTAÅž'DA FÄ°KRET ORMAN'IN YÃ–NETÄ°MÄ°NDEYDÄ°

1980 yÄ±lÄ±nda Rizeâ€™de dÃ¼nyaya gelen MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nden mezun oldu. Kendi hukuk bÃ¼rosu olan Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, birÃ§ok firmanÄ±n hukuk danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Fikret Orman dÃ¶neminde yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼â€™nÃ¼n hukuk iÅŸlerinden sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi yaptÄ±.





ECE ERKEN'LE 7 AY Ã–NCE EVLENMÄ°ÅžTÄ°

Ã–nceki evliliÄŸinden iki Ã§ocuÄŸu bulunan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, sunucu Ece Erken ile 7 ay Ã¶nce evlenmiÅŸti. Erken, eÅŸi ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p mutlu haberi sosyal medyadan ÅŸÃ¶yle duyurmuÅŸtu:

"Herkese selam, biz evlendikâ€¦ MutluluÄŸumuzu sizinle paylaÅŸmak istedik. BaÅŸta ailemize sonra dostlarÄ±mÄ±za, sevenlere yanÄ±mÄ±zda olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederiz."