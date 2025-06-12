E-ticaret platformları için ‘kara para’ uyarısı! 'Tüketiciler de etkilenebilir'

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanını önlenmeyi amaçlayan düzenleme ile e-ticaret platformlarında satış yapan işletmeler için yükümlülük süreci başlarken, platformların talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmayan satıcıların, faaliyetlerinin ve ödeme akışlarının durdurulması gündeme gelecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ilgili sektörlere yönelik uyarısında, e-ticaret platformlarının MASAK tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “yükümlü” statüsüne tabi tutuldukları hatırlatıldı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; bu kapsamda, bir çok satıcının yer aldığı e-ticaret platformlarının, bünyesinde yer alan işletmelerden belirlenen bilgi ve belgeleri temin edip doğrulamakla yükümlü oldukları belirtilen yazıda, e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren satıcıların, bu bilgi ve belgeleri eksiksiz ve gecikmeksizin sunmaları gerektiği, aksi halde bu işletmelerin e-platformlar üzerindeki faaliyet ve ödeme akışlarının kesintiye uğrayabileceği vurgulandı.

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Kimlik tespiti şartı

İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin de süreçten etkilenebileceği kaydedilen yazıda, yasal belge taleplerine en kısa sürede yanıt verilmesi istendi. Buna göre, tüketicilerin platformlarda yer alan satıcılardan üzerinden verdiği siparişlerin akışı da yükümlülüklere uyulmasına bağlı olacak.

Geçen yılın sonunda yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde “yükümlü” sayılanlar arasına, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları (e-pazaryerleri) de dahil edilmişti. Bu kapsamda orta, büyük veya çok büyük ölçekli e-ticaret platformları, hizmet sağlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemleri kapsamak üzere kimlik tespiti yapma ve işlemlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi vermekle yükümlü tutulmuştu. Böylece, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında internet ticaretinin kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştı.

Kuyumcudan kripto hizmetlere kadar

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Yönetmelik, e-ticaret platformlarının yanı sıra bankalar, kuyumcular, taşınmaz alıp satanlar, spor kulüpleri ve kripto hizmet sağlayıcıları gibi çok geniş bir kesimi kapsıyor. Düzenlemeyle, işleme konu olan malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine, terör örgütleri tarafından kullanıldığına yönelik şüpheli işlemlerin, tutar gözetilmeksizin MASAK’A bildirilmesi gerekiyor.