e-Devlet'te yeni hizmet resmen devrede! Haksız fiyat artışı...

e-Devlet'te yeni hizmet resmen başladı! Bakanlık harekete geçti, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi duyurdu. Fahiş fiyat anında bildirilecek, vatandaşlara büyük kolaylık. Son günlerde market, mağaza, restoran gibi noktalarda gerçekleşen fiyat artışları vatandaşlar kadar Ticaret Bakanlığı’nın da gündeminde. Eylül ayında Bakan Mehmet Muş’un talimatıyla fiyat artışlarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri kurulmuştu.

Ticaret Bakanlığı, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Fiyat artışlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması sürecini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından sunulan “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmeti e-Devlet Kapısı’na bugünden itibaren eklendi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞİKAYET EDİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yeni hizmeti sosyal medya hesabında duyurdu. Açıklamada “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için @ekapi üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz” denildi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için @ekapi üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz.

🔗 https://t.co/ZaiL1kUo5n pic.twitter.com/hpU0lqVb0W — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) February 11, 2022

Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi hizmetiyle; vatandaşlar haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündükleri firmalar hakkında şikayet bildiriminde bulunabilecekler.

ŞİKAYET EDİLEN FİRMAYA AİT ADRES BİLGİLERİ GEREKLİ

Fahiş fiyat artışı gerekçesiyle şikayette bulunmak isteyen vatandaş, söz konusu firmaya ait adres bilgilerini İl, İlçe, Mahalle, Cadde / Sokak, Bina / Kapı No şeklinde tam detaylı girecek. Bununla beraber şikayeti neden yaptığıyla alakalı en fazla 500 karakterlik bir açıklama da ekleyecek. İsteğe bağlı olarak fotoğraf da gönderebilecek.

Ayrıca vatandaşın T.C. Kimlik Numarası, e-posta adresi, cep telefon numarası gibi kişisel bilgileri de şikayette yer alacak. Şikayete konu olan firmanın unvanı, ürünün markası, kategorisi (elektronik, giyim, gıda vb.) bilgiler doldurulup açıklama da yazıldıktan sonra “Şikayet oluştur” düğmesine basılarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirim gönderilebilecek.