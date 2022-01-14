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Gündeme-devlet'te yeni dönem! Resmen başladı, tüm Türkiye'de...
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e-devlet'te yeni dönem! Resmen başladı, tüm Türkiye'de...

e-devlet'te yeni dönem başladı. Uygulama tüm Türkiye'de kullanıma açıldı. Resmen başladı. Bakanlık duyurdu. Herkesi ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yapılacak. Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

14.01.2022 - 22:18 |
e-devlet'te yeni dönem! Resmen başladı, tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

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