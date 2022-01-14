e-devlet'te yeni dönem! Resmen başladı, tüm Türkiye'de...
e-devlet'te yeni dönem başladı. Uygulama tüm Türkiye'de kullanıma açıldı. Resmen başladı. Bakanlık duyurdu. Herkesi ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yapılacak. Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.
14.01.2022 - 22:18 |
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.
e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.
Derneklere üye olmak artık daha kolay!— Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) January 14, 2022
e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır.
Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye!#SivilToplum pic.twitter.com/e9bfeyLjK7