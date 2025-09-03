e-Devlet üzerinden elektrik arıza ihbarı! Hizmete başladı

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması”, artık e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale geldi.

Kesinti ve arıza bildirimi kolaylaşacak



TEDAŞ’tan yapılan açıklamada, elektrik kesintileri, arızalar ve sokak aydınlatma sorunlarının vatandaşlar tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde bildirilebileceği belirtildi.

Uygulama, ilk kez 2019’da “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla sadece sokak aydınlatma arızaları için hayata geçirilmişti. 2023’te kapsamı genişletilerek genel arıza ve kesinti ihbarları da sisteme dahil edildi.

2 milyon ihbar çözüldü



Bugüne kadar 700 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Tüm platformlardan indirilebiliyor



Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, iOS (App Store), Android (Google Play) ve Huawei App Gallery üzerinden indirilebiliyor. Artık e-Devlet entegrasyonu sayesinde vatandaşlar, mobil uygulama dışında da ihbar yapabilecek.