e-Devlet NFC ile kimlik okutma nasıl yapılır?

e-Devlet, sunduğu iki aşamalı giriş özelliği ile kullanıcı hesaplarının güvenliğini önemli ölçüde artırıyor. Bu güvenlik katmanını aktif hale getirmek için ise kimlikle doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olmak gerekiyor. Bu doğrulama işlemlerinden en teknolojik ve hızlı olanı ise NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğini kullanmak. Yeni çipli kimlik kartınız ve NFC destekli bir mobil cihazınız varsa, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden kimlik kartınızı telefonunuza okutarak telefon numaranızı kolayca doğrulayabilir ve iki aşamalı giriş özelliğini saniyeler içinde aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede, e-Devlet şifreniz bir başkasının eline geçse bile hesabınıza sizden başkasının erişmesi engellenmiş olur.

e-Devlet ile iki aşamalı giriş özelliği nedir?

e-Devlet Kapısı'ndaki iki aşamalı giriş özelliği, mevcut e-Devlet şifrenize ek olarak ikinci bir güvenlik katmanı ekleyen bir sistem. Bu özellik aktif edildiğinde, e-Devlet şifrenizi girseniz dahi sisteme giriş yapabilmek için kimliğinizle doğruladığınız telefon numaranıza gönderilen doğrulama kodunu da girmeniz gerekiyor. Bu sayede, şifrenizi bilen bir başkası, telefonunuza fiziksel erişimi olmadan hesabınıza giriş yapamaz.

Bu özelliği kullanabilmenin ön koşulu, e-Devlet sisteminde adınıza kayıtlı ve kimliğinizle doğrulanmış bir telefon numaranızın bulunması. Doğrulanmış bir telefon numarasına sahip olan kullanıcılar, hem e-Devlet'in web sitesindeki "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" menüsünden hem de mobil uygulamasındaki ayarlar bölümünden "İki Aşamalı Giriş İşlemleri" seçeneği ile bu özelliği kolayca açıp kapatabilirler.

Telefon numaranızı kimliğinizle doğrulamanın en pratik yollarından biri NFC teknolojisini kullanmak. Bu işlemi gerçekleştirmek için NFC özelliğine sahip bir akıllı telefona ve yeni tip çipli bir T.C. kimlik kartına ihtiyacınız var.

İşlem adımları şu şekilde:

e-Devlet mobil uygulamasına giriş yapın: Telefonunuza güncel e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın.

Telefonunuza güncel e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın. İletişim seçeneklerine gidin: Uygulama içerisindeki menüden " İletişim Seçeneklerim " sayfasına ulaşın.

Uygulama içerisindeki menüden " " sayfasına ulaşın. Kimlikle telefon numarası doğrulamayı seçin: Bu bölümde yer alan " Kimlikle Telefon Numarası Doğrulama " adımlarını takip edin.

Bu bölümde yer alan " " adımlarını takip edin. Kimlik bilgilerinizi girin: Sistem tarafından istenen kimlik bilgilerinizi ilgili alanlara yazın.

Sistem tarafından istenen kimlik bilgilerinizi ilgili alanlara yazın. NFC ile tarama yapın: Son adımda, çipli kimlik kartınızı telefonunuzun arka kısmında bulunan NFC okuyucu alanına yaklaştırın ve sabit bir şekilde bekletin. Telefonunuz, kimlik kartınızdaki çipi okuyarak kimlik bilgilerinizi otomatik olarak doğrulayacak.

Bu işlem başarıyla tamamlandığında telefon numaranız kimlikle doğrulanmış hale gelir ve artık iki aşamalı giriş özelliğini aktif ederek e-Devlet hesabınızı çok daha güvenli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.