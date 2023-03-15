e-Devlet'ten adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır? İşte yanıtı

İkameti deprem bölgesinde yer alan vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde adres değişikliğinde bulunmaları için şu adımları izlemesi gerekiyor;

e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “adres değişikliği” yazılacak.

Çıkan sonuçlardan “Adres Değişikliği Bildirimi” dijital hizmeti seçilecek.

Adres değişikliğini, kendi adınıza ya da aynı konutu paylaştığınız aile fertleriniz adına yapabilirsiniz. Yapacağınız işleme uygun tercihte bulunduktan sonra taşınma tarihi seçilerek “Devam Et” butonuna tıklanlacak.

Sadece kendiniz için adres bildiriminde bulunacaksanız:

Açılan sayfada adres bildirim türü seçilir ve taşınılan yerleşim yerine ait adres bilgileri doldurularak “Devam Et” butonuna tıklanacak.

Kendiniz ve aynı konutu paylaştığınız aile fertleri için adres bildiriminde bulunacaksanız:

Açılan sayfada, adres bildiriminde bulunacak kişinin T.C. Kimlik numarası, Adı ve Soyadı girildikten sonra ekle butonu ile kişi “Adres Beyanı Yapılacak Kişiler” listesine eklenecek ve “İlerle” butonuna tıklanacak.

Açılan sayfadan bildirim yöntemi seçilecek.

Mobil imza ya da elektronik imzası bulunmayan vatandaşlar e-Devlet Kapısı’na kayıtlı telefonları üzerinden SMS ile doğrulama yöntemini seçebilirler. “SMS ile Doğrulama” yöntemi seçilerek T.C. Kimlik Kartının seri numarası veya Nüfus Cüzdanın seri ve cüzdan numarası aralarında boşluk bırakılmadan ilgili alana girilir ve “Devam Et” butonuna tıklanacak.

e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı telefon numaranıza gelen SMS’te bulunan doğrulama kodu ilgili alana yazıldıktan sonra “Doğrula” butonuna tıklanacak.

Açılan sayfadaki bilgiler kontrol edilip yasal bilgilendirme metni onaylandıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklanarak adres değişikliği bildirimi işlemi tamamlanacak.