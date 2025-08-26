Haberin Devamı

Motorlu bir taşıt almayı düşünenler veya mevcut araçlarının geçmişini merak edenler için en güvenilir yöntemlerden biri hasar kaydı sorgulaması yapmaktır. Bu işlem, aracın daha önce karıştığı kazaları, onarım geçmişini ve sigorta bilgilerini ortaya çıkararak şeffaf bir alım-satım süreci sağlar.

Eskiden oldukça zahmetli olabilen bu süreç, günümüzde dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklarla birlikte artık e-Devlet üzerinden birkaç basit adımda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede vatandaşlar, notere gitmeden veya farklı kurumlarla iletişime geçmeden, yalnızca internet bağlantısı olan bir cihazla araçlarının sigorta poliçelerini ve kendi kullanım dönemlerindeki hasar kayıtlarını kolayca görüntüleyebilir.

e-Devlet ile hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet, vatandaşlara sunduğu sayısız hizmetin yanı sıra, adınıza kayıtlı araçların trafik poliçe ve hasar bilgilerine kolayca ulaşma imkanı da tanıyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Giriş yapın: İlk olarak, "Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" hizmetinin bulunduğu e-Devlet sayfasına ulaşmanız gerekiyor. İlgili sayfaya ulaştıktan sonra "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Eğer bir e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

İlk olarak, "Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" hizmetinin bulunduğu e-Devlet sayfasına ulaşmanız gerekiyor. İlgili sayfaya ulaştıktan sonra "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Eğer bir e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. Plaka bilgisini girin: Sisteme giriş yaptığınızda otomatik olarak ilgili sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu ekranda, sorgulamak istediğiniz aracın plakasını, arada boşluk bırakmadan (Örnek: 34CN869) ilgili alana yazın ve sorgulama butonuna basın.

Sisteme giriş yaptığınızda otomatik olarak ilgili sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu ekranda, sorgulamak istediğiniz aracın plakasını, arada boşluk bırakmadan (Örnek: 34CN869) ilgili alana yazın ve sorgulama butonuna basın. Poliçeleri inceleyin: Sorgulama sonucunda, aracınızı satın aldıktan sonra adınıza düzenlenmiş tüm sigorta poliçelerinin bir listesi karşınıza çıkacak. Geçmişe dönük tüm poliçeleri bu ekranda görebilirsiniz.

Sorgulama sonucunda, aracınızı satın aldıktan sonra adınıza düzenlenmiş tüm sigorta poliçelerinin bir listesi karşınıza çıkacak. Geçmişe dönük tüm poliçeleri bu ekranda görebilirsiniz. Detayları görüntüleyin: Hasar bilgilerini görmek istediğiniz poliçenin yanında bulunan " Detaylı Bilgi " butonuna tıklayın.

Hasar bilgilerini görmek istediğiniz poliçenin yanında bulunan " " butonuna tıklayın. Hasar kaydını kontrol edin: Açılan yeni sayfada "Poliçe Bilgileri", "Araç Bilgileri", "Teminat Bilgileri" ve "İndirim/Sürprim Bilgileri" olmak üzere dört ana bölüm bulunur. Eğer incelediğiniz poliçenin geçerli olduğu süre içerisinde aracınız bir kazaya karışmış ve bu durum sigortaya yansımış ise, oluşan hasar kaydı veya yapılan onarımlara dair tüm bilgiler bu ekranda yer alacak.

Önemli bir not olarak e-Devlet üzerinden yapılan hasar kaydı sorgulamasının, yalnızca aracın sizin mülkiyetinizde olduğu dönemi kapsadığını unutmamak önemlidir. Yani bu yöntemle, aracın sizden önceki sahibinin kullanım geçmişine veya hasar kayıtlarına ulaşamazsınız.