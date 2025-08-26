e-Devlet icra sorgulama nasıl yapılır?

Haberin Devamı

e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına dijital ortamda sunduğu yüzlerce hizmetle artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, devlet dairelerinde sıra beklemeden veya zaman kaybetmeden, internet erişimi olan herhangi bir akıllı cihaz üzerinden işlemlerini güvenle ve hızla gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamlı hizmetlerden biri de, kişinin kendisine açılmış icra dosyalarını ve borç durumunu öğrenebileceği "İcra Dosyası Sorgulama" işlemidir.

E-Devlet üzerinden icra sorgulama işlemi, kişilerin finansal ve hukuki durumlarını şeffaf bir şekilde görmeleri, olası risklere karşı önceden önlem alabilmeleri ve hiç farkında olmadıkları bir icra dosyasının yol açabileceği haciz, hesap bloke edilmesi gibi beklenmedik sürprizlerin önüne geçebilmeleri için hayati önem taşıyor. Bu sorgulama, bireylerin hukuki süreçleri yönetme açısından ilk adım olan temel vatandaşlık bilinçlerinden biridir.

e-Devlet icra sorgulama için atılması gereken adımlar şunlar: