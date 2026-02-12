GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Düziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Düziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

12.02.2026 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Düziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TC 1347 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

BALIKESİR TOKİ kura sonuçları: 7 bin 548 konut sahibi belli oluyor! İşte Balıkesir asil ve yedek listeler
#Gündem

BALIKESİR TOKİ kura sonuçları: 7 bin 548 konut sahibi belli oluyor! İşte Balıkesir asil ve yedek listeler

Trafik cezaları arttı! Yeni tarifeler belli oldu
#Gündem

Trafik cezaları arttı! Yeni tarifeler belli oldu

Düziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
#Gündem

Düziçi’de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı