Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 1 kişi öldü, 2'si yoğun bakımda

Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.