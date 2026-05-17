Düzce'de otomobil yan yattı 5 kişi yaralandı

17.05.2026 - 01:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya köyünde meydana gelen kazada, bir otomobilin yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı.

Kazada araçta bulunan Ş.B., A.B., Z.Ç., Ş.Ç. ve B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar; ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

