Düzce'de kar sevinci: Horon ve halayla coştular

Haberin Devamı

Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Bahçeşehir bölgesi adeta kayak merkezine dönüştü. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte bölgeye gelen vatandaşlar, kışın keyfini doyasıya yaşadı. Beyaza bürünen Bahçeşehir’de toplanan Düzceliler, bir yandan kar üzerinde kayak yaparken, diğer yandan horon ve halay oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar kendi imkânlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan kayarken, kimi vatandaşlar ise müzik eşliğinde oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.







"Çok eğleniyoruz"

Bölgede arkadaşları ile kayak yapan Caner Timurboğa, "Düzce’nin kış aylarındayız. Düzcelilerin buluştuğu yerdeyiz. Çok eğleniyoruz. Ortam şahane insanlar geç saate rağmen eğlenmeye geliyorlar. Aileler de çocukları ile birlikte buraya geliyor. Çok güzel bir ortam var. Bir yandan kayanlar var bir yandan horon ve halay oynuyorlar" ifadelerini kullandı.