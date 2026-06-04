Türkiye'yi sırtlayan şehir: 5 ayda yüzlerce milyon dolar ihracat yaptı

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Kentte 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise hazır konfeksiyon (6 milyon 857 bin dolar), madencilik (5 milyon 208 bin dolar), makine ve aksamları (2 milyon 373 bin dolar), süs bitkileri (2 milyon 259 bin dolar), demir ve demir dışı metaller (2 milyon 191 bin dolar), elektrik ve elektronik (1 milyon 609 bin dolar) ile iklimlendirme sanayisi (1 milyon 598 bin dolar) oldu.