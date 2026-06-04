İstanbul'dan memleketleri Ağrı'ya döndüler devlet desteğiyle 28 ülkeye ihraç etmeye başladılar: Şimdi siparişlere yetişemiyorlar!
04.06.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tekstilkent bünyesinde faaliyet gösteren bir perde fabrikası, ürettiği yüksek kaliteli ev tekstili ürünlerini dünya pazarında tam 28 ülkeye ihraç etmeyi başardı. 2020-2021 yıllarında üretim tesislerini İstanbul'dan tamamen Ağrı'ya taşıyarak bölge halkına can suyu olan firma, şu an 110 kişiye sağladığı istihdamı KOSGEB destekli dijital dönüşüm yatırımlarıyla 250'ye çıkarmayı hedefliyor. Fabrika, yıllık üretim kapasitesini ise 1 milyon metrenin üzerine taşıyacak.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tekstilkent'te faaliyet gösteren perde fabrikası, ürettiği perdeleri 28 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikada 110 kişi istihdam edilirken, KOSGEB destekli dijital dönüşüm yatırımlarıyla kapasitenin ve çalışan sayısının artırılması hedefleniyor.
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2021 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıyan firma, Tekstilkent'te ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen ürünler kalite kontrol ve üretim süreçlerinin ardından başta Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ile İran ve Irak'a gönderiliyor.
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