İstanbul'dan memleketleri Ağrı'ya döndüler devlet desteğiyle 28 ülkeye ihraç etmeye başladılar: Şimdi siparişlere yetişemiyorlar!

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2021 yılında üretimini İstanbul'dan Ağrı'ya taşıyan firma, Tekstilkent'te ihracata yönelik perde üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen ürünler kalite kontrol ve üretim süreçlerinin ardından başta Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ile İran ve Irak'a gönderiliyor.