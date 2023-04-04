'Düşük faizli kredi' vurgunu! Mesaja tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: Krediniz onaylandı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'düşük faizli kredi başvurusu için tıklayınız' içerikli sosyal medya hesaplarındaki sahte ilanlar üzerinden vatandaşların dolandırıldığını belirledi.

Yapılan çalışmalarla, sahte ilan paylaşan sosyal medya hesaplarının sahiplerinin başvuru yapanları arayıp 'krediniz onaylandı' diyerek kişisel bilgi ve şifrelerine ulaştığı tespit edildi. Dolandırıcılar, bilgilerini elde ettikleri kişilerin banka hesaplarını boşaltıp, onların adına kredi çekti.

Siber ekipleri, ilanları veren şüphelilerin Çekmeköy'de bir sitede 2 daire tuttuklarını, bu daireleri çağrı merkezi ve ofis olarak kullandıklarını belirledi. Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir ruhsatsız silah, 48 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 3 flash bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kişiye ait bilgilerin olduğu belirlendi. Şüphelilerin mağdurları toplam 368 bin 911 lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 kişi ise tutuklandı.