Düşmana korku salacak! Türkiye için müthiş gelişme, ATAK helikopterinde bir ilk
Türkiye için sevindiren gelişme. Düşmana korku salacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), birçok donanım ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin teslim alındığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
21.07.2022 - 20:20 |
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.
57'NCİ ATAK ENVANTERDE
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 57'nci ATAK helikopterimiz de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopterimiz, Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş ilk ATAK helikopteri olma özelliğini taşıyor" ifadeleri yer aldı.