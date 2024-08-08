Düşman unsurlar için caydırıcı! Türk hava sahasını yerli ve milli 'Çelik Kubbe' koruyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde; katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü. Yerli ve milli olarak üretilen nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için 'sistemler sistemi' olarak nitelendirilen 'Çelik Kubbe' için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları iş birliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

DÜŞMAN UNSURLAR İÇİN CAYDIRICILIK OLUŞTURACAK

Projede, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak. Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi. HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek. Türkiye'nin savunma sanayisi şirketlerinden ROKETSAN da mini ve mikro insansız hava aracı sürülerini güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilen, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA, mobil hava savunma sistemi BURÇ, hava savunma füze sistemi SUNGUR, yakın hava sistemi LEVENT, hava savunma füze ailesi HİSAR ve uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER ile Çelik Kubbe'de yer alacak. ASELSAN ve ROKETSAN'ın yerli ve milli sistemlerinin yanı sıra TÜBİTAK ve MKE de ürünleriyle Çelik Kubbe'deki kalkanı güçlendirecek. Proje, gök kubbede sağlayacağı kalkan rolünün yanı sıra düşman unsurlar için caydırıcılık da oluşturacak.

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