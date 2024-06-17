Duruşma salonunda oturma şekli polemiği! 'Hâkimin tutumu keyfiydi'

Van 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 13 Haziran 2024 görülen bir duruşmada hâkim ile avukat arasında ilginç bir tartışma yaşandı. Duruşma sırasında bacak bacak üstüne atarak oturan avukat Gülay Özgökçe, duruşma hâkimi tarafından bacağını indirmesi yönünde uyarıldı. Avukatın bacağını indirmemesi üzerine hâkim, oturma şeklinin ileride kötü olaylara sebebiyet vereceğini söyledi. Avukat Özgökçe ve duruşma salonundaki diğer avukatların duruma itiraz etmesi üzerine hâkim tutanak tuttu. Tutanakta, “Av. Gülay Özgökçe’nin mahkeme hâkimi karşısında bacak bacak üstüne attığı görüldü, mübaşir tarafından nezaketen uyarıldığı, bacaklarını indirmediği görüldü. Mahkeme hâkimi tarafından herkesin huzurunda nezaketle uyarıldı. İndirilmesi rica edildi, avukat hanım indirmemekte ısrar ettiği görülerek huzurda bulunanlarca imza altına alınan tutanak tanzim edildi” denildi. Diğer avukatlar da tutanağa imza atarak, “Meslektaşımın duruşma düzenini bozduğunu düşünmüyorum” şeklinde şerh düştü.

‘HÂKİMİN TUTUMU KEYFİYDİ’‘HÂKİMİN TUTUMU KEYFİYDİ’

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Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; bu olayı sosyal medya hesabı X’ten paylaşan avukat Özgökçe’ye birçok meslektaşından destek geldi. Hürriyet’e konuşan Özgökçe, meslektaşlarının yanında küçük düşürüldüğünü belirterek, “Meslektaşlarım içinde rencide edildim. Kötü bir davranış sergilemedim. 12 yıllık avukatım, duruşma salonunda nasıl davranacağımı çok iyi biliyorum. Hâkimin tutumu keyfiydi, üstünlük sağlamak istedi. Meslek onuru açısından bir daha benzeri olayların yaşanmaması için sosyal medya hesabımda yayınlama kararı aldım. Çevremdeki bazı insanlar mini etek giyip giymediğimi sordular. Altımda siyah bir pantolon vardı, kaldı ki mini etek giysem bile bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bizler mahkeme heyeti karşısında el pençe de oturamayız. Hiç bu kadar utanmadım” dedi.

‘HUKUKİ ANLAMDA KARŞILIĞI YOK’‘HUKUKİ ANLAMDA KARŞILIĞI YOK’

- İstanbul Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi: Hâkim tutanak tutmuş ancak hukuki anlamda karşılığı yok. Bir kişi duruşmada telefonla konuşuyorsa, lakayt hareketler sergiliyorsa ve bunun gibi durumlarda duruşma düzeni bozulmuş olur, hâkim bu yüzden isterse duruşma düzenini bozan kişiyi duruşma dışına çıkarır, tutanak tutar. Ancak bacak bacak üstüne atmanın duruşma düzeninin bozulmasıyla hiçbir alakası yok.

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- İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Köprülü: Avukatın duruşma esnasındaki oturuş şekli hâkimin yetki alanı olmadığı gibi ilgi alanı da olmamalıdır. Ancak hâkim ve savcılar, adliye girişinde avukattan farklı prosedür, ayrı asansör ayrı yemekhane gibi kendilerini yargıda avukatlardan üstün gördükleri düzene alışmış durumda. Tutulan tutanak tam da bu yanlış algıyı yansıtıyor. Saygı sınırını aşan hâkime gerekli cevabı veren meslektaşı tebrik etmek gerekir.