'Dur' ihtarına uymadı, polis aracın lastiklerine ateş etti!

26.01.2026 - 16:18Güncellenme Tarihi:
Merve Ozan
Merve Ozan
Zeytinburnu'nda sürücü G.A.(24) uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, ilk önce havaya ardından aracın lastiğine ateş açtı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.A. 34 MEY 180 plakalı otomobil ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheli sürücü durmayınca, ekipler ilk önce havaya, ardından aracın lastiğine silahla ateş açtı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

