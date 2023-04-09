Dünyanın ilk SİHA gemisi TGC Anadolu, TSK'ya teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dijital Medya Twitter hesabından, SİHA gemisi TGC Anadolu için yapılan paylaşım şu şekilde:

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA

Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, yarın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın katılacağı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. 🇹🇷



✅ Güverte kapasitesi 10 helikopter, 11 SİHA

✅ Hangar kapasitesi 19 helikopter, 30 SİHA pic.twitter.com/9tZEw7RMhJ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 9, 2023

Su altı tehditlerine karşı

Yapımına 2014 yılında Sedef Tersanesi’nde başlanan TCG Anadolu tamamlanarak L-400 borda numarasıyla hizmete giriyor. Türk Loydu tarafından sertifikalandırılan gemi gelecek günlerde hizmete başlayacak. Elektronik sistemlerin montaj ve uyumu tamamlandıktan sonra deniz seyirlerine geçilen geminin üzerine hava savunma sistemleri kurulmuştu. 232 metre boyundaki gemi, su altından gelecek tehditler kapsamında suikastçı ya da sabotajcı dalgıçlara karşı Aras 2023 savunma sistemiyle güçlendirildi. Bayraktar TB3 SİHA’larla donatılacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın çarpan katsayısı olacağı düşünülen TCG Anadolu, 8 Nisan’da donanma envanterine girecek. TCG Anadolu’nun hizmete girmesiyle Türk donanması ilk kez ikiden fazla hava aracının aynı platformda hizmet vermesini sağlayacak.