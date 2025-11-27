Dünyanın ilk patozu Giresun'da restore ediliyor

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi'nin 1937'de başlattığı çalışmalar sonucunda 1940'ta tamamlanan ve deneme amaçlı olarak Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'ne gönderilen patozun, dünyada benzeri bulunmayan ilk model olduğu belirtiliyor. Enstitüde yıllarca muhafaza edilen tarihi makinenin zamanla paslanarak bozulmaya başlaması üzerine koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Tadilat çalışmaları, Giresun Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ansam Irgat Makine Sanayi tarafından yürütülüyor. Firmanın sahibi Orhan Sarımetmetoğlu, makinenin önemine dikkat çekerek, "Bu makine, 1937'de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nde imalatına başlanıp 1940'ta tamamlanan, türünün ilk örneğidir. Deneme amacıyla Giresun Fındık Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş. Yıllarca korunmuş ancak doğal şartlar nedeniyle paslanıp yıpranmış. Bizden, orijinal plan ve projelerine göre yeniden yapılması istendi. Şu anda dünyanın ilk fındık patozunu ilk günkü görünümüne kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Tarihi makinenin tadilatının tamamlanmasının ardından tekrar Fındık Araştırma Enstitüsü'ne teslim edileceği bildirildi.