Dünyanın gözü İstanbul'da! MSB resmen açıkladı, ilk tahıl gemisi...

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.

DENETİM BAŞLADI

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'ndan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binerek tahıl yüklü Razoni adlı gemiye doğru yola çıktı.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim gerçekleştirmek üzere Kıyı Emniyeti İskelesi’nden hareket etti. Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.

HEYET GEMİYE ÇIKTI

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyeti Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'ndan Mileva ve Gözcü 1 isimli botlara binerek tahıl yüklü Razoni adlı gemiye çıktı. Heyetin incelemesi sürüyor.