Dünyanın gözü G20 Zirvesi'nde! Erdoğan'dan Hindistan'da kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Yeni Delhi'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi'de peş peşe görüşmeler gerçekleştiriyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle gittiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı." denildi.

JAPONYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de resmi temaslarına başladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da yer aldı.

İki lider görüşmede küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.

ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Eylül’de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı. Erdoğan, “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderlerle yapacağı görüşmelerde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımları paylaşacak. Zirvede iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi kritik başlıklarının da ele alınması bekleniyor. Erdoğan’ın dünya liderlerine savaşın bir an önce sonlandırılması ve Tahıl Koridoru mekanizmasının tekrar işler hale getirilmesi bağlamında mesajlar vermesi öngörülüyor. Bu yılki zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping katılmıyor. Çin’i, Başbakan Li Çiang, Rusya’yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.