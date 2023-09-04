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Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! ABD'den ilk açıklama geldi: Türkiye'ye minnettarız

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmedeydi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a özel değerlendirmede bulundu. Açıklamada, "Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" ifadeleri kullanıldı.

04.09.2023 - 19:02 |
Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesindeydi! ABD'den ilk açıklama geldi: Türkiye'ye minnettarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki zirvesi sona erdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Soçi'de gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a özel değerlendirmede bulundu. Paksoy, açıklamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
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Görüşme ABD'de de büyük beklentiyle izleniyordu. Tahıl anlaşmasına dönüş olacak mı diye. İlk tepki CNN Türk'e verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'yı tahıl anlaşmasını uygulamaya çağırıyoruz. Hayat kurtaran tahıl girişimine aracılık etme çalışmaları nedeniyle ABD ve BM Türkiye'ye minnettardır" denildi.

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