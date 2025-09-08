Dünyanın en zehirlisi Hakkari'de görüldü! Mahalle paniğe kapıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
- Hakkari'de dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan ‘argiope lobata' türü görüldü.

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi TOKİ yakınlarındaki bölgede daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

