Dünyada bir ilk! Ziyarete açılıyor: 'TCG Anadolu harp tarihindeki yerini aldı'

TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor. Gemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, yaptığı konuşmada, “LHD (Havuzlu Helikopter Gemisi) sınıfı olarak sınıflandırılan gemi üzerinde taşıdığı silah sistemleri ile havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlar, mevcut havuz sistemi ile tank ve zırhlı araçların emniyetle karaya çıkarma yapma olanağı verir, üzerinde bulunan pist sayesinde çeşitli sınıflara ait yeterli miktarda helikopter park edilebilir, ön kısmında yer alan fırlatma platformu ile İHA ve SİHA’lara, dikey iniş/kalkış imkanı olan Lockheed Martin F-35B tipi savaş uçaklarına iniş/kalkış imkanı yaratır, çıkarma yapabilecek Kara Kuvvetlerine ait 1 TGK kadar bir birliği (700 kişilik) tüm teçhizat ve malzemesi ile birlikte taşıyabilir, ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye ev sahipliği yapar” ifadelerini kullandı.

“BU TİP GEMİLERİN SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR”

TCG Anadolu’nun seferi görevlerde kullanılabileceği gibi barış ve kriz zamanlarında tahliye, sıhhi destek ve barınma faaliyetlerinde de kullanılabileceğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Dr. Kemal Olçar, “Önümüzdeki yıllarda bu tip gemilerin sayısında artış, yeni tip tam donanımlı uçak gemisi inşası ve milli olanaklarla üretilmiş insanlı/insansız hava araçlarının da TCG Anadolu Gemisi’ne inip kalkabileceği yeni özelliklerin eklenmesi beklenmektedir. Özetle ifade edilen bu yetenekli geminin yerli/yabancı kamuoyu ile paylaşılması dosta güven verecektir. Bunun dışında hangi ülkelerin endişeye kapılabileceği hususu halkımız tarafından takdir edilebilecektir” dedi.