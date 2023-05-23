Dünya Sinan Oğan'ın açıklamalarını konuşuyor! Almanya'dan çarpıcı Erdoğan yorumu: Rüzgarı arkasına aldı

13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden dünya basını gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

İkinci tura sayılı gün kalan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Oğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu. 'Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi üçüncü adayı Erdoğan'ı destekliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan CNN International geçtiğimiz günlerde CNN'e konuşan Oğan'ın 'Seçmenimiz bize çok bağlı, tabii ki ihtiyacımız olan yerde bizimle gelecekler' dediğini hatırlattı.

Katar merkezli Al Jazeera haberinde Oğan'ın kampanyasının milliyetçileri Türk siyasetinde kilit oyuncu haline getirdiğini belirttiğini aktardı ve şu ifadelere yer verdi;

'Eski akademisyen, dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi olan Türkiye'de göçmen karşıtı duruşuyla tanınan Zafer Partisi liderliğindeki sağcı ATA İttifakı'nın adayıydı.'

'ERDOĞAN'IN KAZANMA ŞANSINI ARTIRDI'

Al Monitor Oğan'ın kararı için 'İlk tur oylamada %5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'ın desteği, cumhurbaşkanının Pazar günkü seçimi kazanma şansını artırıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı ile kilit bir konuma yükseldiğine vurgu yapan Politico 'Sinan Oğan'ın kararı, Türkiye cumhurbaşkanını Pazar günü yapılacak seçimde zafere yaklaştırıyor' dedi.

İngiliz Guardian 'Oğan, kararına gerekçe olarak Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu gösterdi' dedi.

Aynı haberde Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmeni yanın çekmek için yeni adımlar attığı vurgulandı ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenleri etkilemek için bariz bir girişimde bulunarak, mültecileri geri gönderme sözü vererek ve seçilmesi halinde PKK ile herhangi bir barış müzakeresini reddederek geçen hafta tavrını sertleştirdi.'

'MUHALEFETİN ZORLUKLARINI ARTIRDI'

Hindistan merkezli India Today ise Oğan'ın Erdoğan'a verdiği destek için 'ikinci tur oylamada muhalefetinin zorluklarını artırdı' dedi.

Seçime günler kala Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını yazan Alman Tagesschau 'Aşırı milliyetçi Oğan'dan Erdoğan çağrısı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Türkiye'de Erdoğan İkinci Turda Elenen Rakibinin Desteğini Kazandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Bloomberg, 'Oğan desteği Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatmasına yardımcı olabilir' dedi.

France 24 'Oğan, Erdoğan'ın politikalarını onaylamayan ancak Türkiye'nin merkez sol, laik ana muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek istemeyenlerin oylarını toplamıştı' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde 'Erdoğan'ın iktidardaki partisi ve onun müttefikleri 600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elinde tuttu. Analistler, bu durumun Erdoğan'ın yeniden seçilme şansını artırdığını, çünkü seçmenlerin muhtemelen parçalanmış bir hükümetten kaçınmak için Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor' ifadelerine yer verildi.

Middle East Eye 'Üçüncü sıradaki aşırı milliyetçi aday, televizyonda yayınlanan bir bildiriyle cumhurbaşkanına desteğini açıkladı' dedi.

ZDF: GURBETÇİLER ERDOĞAN DEDİ

Alman Frankfurter Rundschau seçime katılımın yüksek olduğunu yazarken, ZDF 'Almanya'da yaşayan Türkler Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimler öncesi oylarını kullandı. Seçmen katılımı yüksek ve çoğunluk görevdeki Erdoğan'dan yana' dedi.