Dünya medyasından ikinci tur analizi: Erdoğan'ın kazanma şansı yüzde 80

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya, yurt dışında yaşayan Türklerin ikinci tur için oy kullanmaya başladığını bildiriyor. Yaklaşık 3,4 milyon gurbetçi seçmenin 24 Mayıs'a kadar sandığa gidebileceğini belirten El Arabiya, ilk turda Erdoğan'ın AK Parti'si ve milliyetçi müttefiklerinin rahat bir çoğunluk elde ettiğini yazdı.

İkinci tur için gözlerin yüzde 5,1 oy alan Sinan Oğan'a çevrildiğini kaydeden AFP, Oğan'ın vereceği desteğin muhtemel belirleyici olabileceğini okurlarına aktardı.

Habere göre, cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü sırada bitiren Sinan Oğan Türkiye'deki Suriyeliler de dahil olmak üzere göçmenlerin ülkerine gönderilmesi için kampanya yürüttü. İlk turda Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu ise, sonucun ortaya çıkmasıyla hükümetin 10 milyon mültecinin ülkeye girmesine izin verdiğini ve seçilmesi halinde hepsini ülkelerine göndereceği söylüyor. El Arabiya, muhalefet bloğunun adayının milliyetçi bir tona büründüğü yorumunu yaptı.

'HERKES SAĞA'

Fransız Le Monde gazetesi ise, Kılıçdaroğlu'nun taktik değiştirmesini 'Muhalefet tehlikeli şekilde sağa kayıyor' başlığıyla sayfasına taşıdı. Gazeteye göre, Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde milliyetçi seçmenlere hitap etme çabasıyla stratejik bir şekilde sağ kanada yöneldi.

"Herkes sağa! Milliyetçilik, 14 Mayıs genel seçimlerinin ilk turunda Türk siyasetini uç noktalara taşımayı başardığı için, muhalefet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, gözünü iktidardan ayırmadan sağa, çok daha sağa kayma kararı aldı" diyen Le Monde, muhalefet adayının seçimden üç gün sonra yayınladığı göçmen videosuyla taarruza geçtiği yorumunu yaptı:

"Bu slogan yeni değil. Son yıllarda Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi vuran ekonomik kriz konusunu ele alırken, mültecilerin (özellikle Suriyelilerin) gitmesini istediğini sık sık hatırlattı. Üslubu, ülkenin en aşırı milliyetçi gruplarının konuşmalarına göreceli şekilde karşılık gelen sertliğiyle kendisini artık farklı kılıyor."

Le Monde, iktidar kanadının HDP'den Kılıçdaroğlu'na verilen desteği kilit bir konu haline getirdiğini, bu nedenle de özellikle milliyetçi seçmenlerin Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştığını kaydetti.

'ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ ON YILLIK İKTİDARI GÖZLÜYOR'

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ikinci tura bir hafta kala adayların kampanyalarını mercek altına aldı, 'Erdoğan tarihi ikinci turda üçüncü on yıllık iktidarı gözlüyor' başlığını kullandı.

İkinci tur için final haftasına girildiğini belirten AFP, yeniden sandıklar kurulduğunda Erdoğan'ın büyük favori olacağı yorumunu yaptı, farklı anketlere rağmen ilk turda yüzde 50 barajını kıl payı kaçırdığını yazdı.

Siyasi danışmanlık şirketi Eurasia Group'a göre 28 Mayıs'taki ikinci turda Erdoğan'ın kazanma şansının yüzde 80 olduğunu kaydeden AFP, Türk liderin ilk turda küçük milliyetçi partilerin meclisin yüzde 25'ini elde ettiği milliyetçi dalgayı kullandığını aktardı.

Ekonomik sıkıntılara karşın Erdoğan'ın ilk turdan bu yana güven yaydığını dile getiren AFP, Rusya lideri Vladimir Putin'le olan özel ilişkiye vurgu yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yüzde 45 oy aldığını hatırlatan haber ajansı, 28 Mayıs için ise 'küçük bir mucize'ye ihtiyaç duyduğu yorumunu yaptı. Muhalifler arasında ilk turun bir hayal kırıklığı olarak görülmesinin Kılıçdaroğlu'nun ne kadar ilerlediğini gösterdiğini kaydeden AFP'ye göre, ikinci tur öncesinde ise mutfak videolarından milliyetçiliğe dönüş gerçekleşti.

AFP, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 4 milyon Suriyelinin yanı sıra diğer göçmenleri de geri gönderme sözü verdiğini kaydetti.

Muhalif bloğun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise mutfağından çektiği kampanya videolarını değiştirip Türkiye'yi milyonlarca göçmenden acil şekilde kurtarma sözü verdiğini belirten AFP, keskin şekilde yapılan sağa dönüşün Kürt oylarını etkileyip Kılıçdaroğlu'na çok pahalıya mal olabileceğini bildirdi.