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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla dünya liderlerinden tebrik telefonları ve mesajları gelmeye devam ediyor.

01.06.2023 - 01:54 | | DHA
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayan liderler, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

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