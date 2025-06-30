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Dünya kırmızı listeye almıştı, Erzincan'da görüntülendi!

30.06.2025 - 08:48Güncellenme Tarihi:
Dünya kırmızı listeye almıştı, Erzincan'da görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve ormanın hayaleti olarak bilinen vaşak, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan kedigiller familyasına ait bir tür olan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Vaşak, genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında ''Ormanın hayaleti'' olarak biliniyor.

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