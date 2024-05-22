Dünya CNN Türk’ten takip etti! Helikopter enkazından canlı yayın

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman, helikopter enkazını canlı yayında ekranlara getirdi. Naaşların helikopterden çıkarılmasını da canlı olarak dünyaya aktaran CNN TÜRK ekibinin çektiği o anlar dünya basınında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

DÖNÜŞ YOLUNDA DÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs’ta mevkidaşı İlham Alivey ile birlikte Azerbaycan-İran sınırında bulunan Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. Dönüş yolunda Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, zorlu coğrafi şartların olduğu ve kötü hava koşullarının yaşandığı bir bölgeye düştü.

ZORLU YOLCULUK

Olay yerinin tespiti konusunda büyük bir belirsizlik yaşanırken tüm dünyadan medya kuruluşları da bölgeye akın etti. İran’ın arama kurtarma yardımı talebi doğrultusunda Batman’dan havalanan Baykar üretimi Akıncı İHA, kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağladı. Helikopterin koordinatlarının İran makamlarına iletilmesinin ardından 20 Mayıs sabahında Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikoptere Azerbaycan sınırındaki Culfa yakınlarında ulaşıldı. Reisi ve heyetindeki kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dünya medyası, kazanın yaşandığı yere doğru zorlu bir yolculuğa başladı.

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YÜRÜYEREK ULAŞTILAR

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Halil Kahraman da olayın hemen sonrasında İstanbul’dan İran’a doğru yola çıktı. Uzun uğraşlar ile kazanın yaşandığı bölgeye gitmeye çalışan CNN TÜRK ekibi, zaman zaman araçlarla bazen de yürüyerek helikopterin gövdesinin bulunduğu alana ulaştı.

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DÜNYA MEDYASINA YANSIDI

Enkaza dair en net anları canlı yayında aktaran CNN TÜRK ekibinin görüntüleri önce CNN TÜRK’te yayınlandı ardından da dünya medyasına yansıdı. Görüntüler, CNN International tarafından kullanıldı. Reisi ve heyetinin naaşlarının alandan çıkartıldığı görüntüleri de ilk görüntüleyen CNN TÜRK ekibi oldu.

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SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Fulya Öztürk'ün olay yeri izlenimleri ve Halil Kahraman'ın görüntülediği o anlar, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'te CNN TÜRK mahreciyle yayınlanarak tüm dünyaya ulaştı. CNN TÜRK ekibinin yayını, sosyal medyanın da gündemindeydi. Gündem belirleyen görüntüler, hem Türkiye'den hem de dünyadan binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.